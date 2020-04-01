شكرا لمتابعة خبر عن شاهد.. طواف 50 شخصًا حول الكعبة المشرفة والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - الرياض (صدى):

كشف مقطع فيديو، عن عدد من المواطنين والمقيمين يطوفون بالكعبة المشرفة اليوم الأربعاء، بعد السماح لهم في حدود ٥٠ شخصًا في كل دفعة؛ ضمن الإجراءات الاحترازية والوقائية.

وكان وزير الحج والعمرة، الدكتور محمد صالح بن طاهر بنتن، قد دعا دول العالم من أمام الكعبة المشرفة للتريث في إبرام عقود الحج؛ مؤكدًا أن المملكة على كامل الاستعداد لخدمة الحجاج والمعتمرين في جميع الأحوال، وعلى استعدادها لحفظ صحة المسلمين والمواطنين، لكن الظروف الحالية نحن نتحدث فيها عن جائحة عالمية.