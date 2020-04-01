شكرا لمتابعة خبر عن تعرف على حقوق المرأة التي تكفلها أنظمة المملكة والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - الرياض (صدى):

تحظى المرأة في المملكة بحقوق ورعاية مصانة وفرتها الأنظمة، تراعي خصوصيتها، وتحمي حقوقها، وتوفر لها الحماية لتكون عنصرًا فاعلاً في التنمية.

ونشرت هيئة حقوق الإنسان على موقعها عبر موقعها " تويتر " ما تقدمه المملكة من حقوق للمرأة ان من حقها الاحتجاب أو مغادرة المسكن المراد تفتيشه إذا لم تكن متهمة، أيضا لا يجوز الحبس التنفيذي للمرأة إذا كانت حاملا أو كان لها طفل لم يتجاوز الثانية من عمره.

وتابعت الهيئة حقوق المرأة في الأنظمة السعودية أن سكوت المرأة عن المطالبة بحقها، في الميراث لا يعني سقوط حقها إذا طالبت به وحقوق أخرى رصدها انفوجراف.