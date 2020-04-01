شكرا لمتابعة خبر عن «الأمن العام» يكشف عن أحدث المقبوض عليهم في عدة وقائع (فيديو) والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - محمد السعران (صدى):

كشف الأمن العام، اليوم الأربعاء، عن أبرز وقائع القبض على مضبوطين في عدة جرائم ومنها مخالفات قرار منع التجوال وغيرها في الأيام الأخيرة؛ حيث كانت صحيفة " صدى " قد تناولتها في عدة أخبار.

ونشر الأمن العام، عبر حسابه الرسمي على موقع التدوين الصغير تويتر، مقطع فيديو يظهر تلك الوقائع ومنها ضبط مشهور عبر مواقع التواصل الاجتماعي أحضر حلاقًا لمنزله في القصيم؛ فضلًا عن القبض على شخص آخر في عنيزة تحرش بطفل لفظيًا عبر مكالمة فيديو.

وفي السياق نفسه، تمكن الأمن العام من القبض على مجموعة أشخاص يصورون مخالفتهم لأمر منع التجول في الحدود الشمالية ويباهون به عبر مواقع التواصل الاجتماعي؛ بالإضافة إلى ضبط شاب يسخر من الإجراءات الاحترازية في مكة المكرمة، وآخر يحوز سلاحًا ناريًا وتجاوز نقطة تفتيش أثناء منع التجول في وادي الدواسر.