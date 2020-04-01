شكرا لمتابعة خبر عن بالفيديو.. استخدام «مغسلة سيارات» كمستودع لتخزين الأغذية في جدة والان مع نوافيكم بالتفاصيل
الرياض - علي القحطاني - جدة (صدى):كشف مقطع فيديو، عن قيام مجموعة من الوافدين باستخدام مغسلة سيارات كمستودع لتخزين الأغذية في بيئة غير ملائمة في حي النزهة بمحافظة جدة.
وتقدم أحد المواطنين ببلاغ ضد الوافدين الذين يبدو أنهم يسعون إلى تجفيف السوق من بعض السلع الأساسية بهدف رفع الأسعار على المواطنين؛ فيما تفاعلت وزارة التجارة والاستثمار، عبر حسابها الرسمي على موقع التدوين الصغير تويتر، مع البلاغ وطلبت مزيدًا من التفاصيل.
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