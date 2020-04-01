شكرا لمتابعة خبر عن موقف بطولي لأطباء المملكة في فرنسا ضد الوباء والان مع نوافيكم بالتفاصيل
الرياض - علي القحطاني - الرياض (صدى):في موقف إنساني نبيل ، قرر أكثر من 250 طبيب سعودي البقاء في فرنسا للمساعدة في علاج الحالات المصابة بالفيروس بعد تفشي الوباء .
وأكدت سفارة المملكة في باريس أن الأطباء يشاركون في برنامج التخصص الفرنسي السعودي ، للقضاء على الفيروس ، رغم المخاطر هناك مؤكدين على الروابط العميقة بين المملكة وفرنسا .
وكانت فرنسا قد أعلنت عن ارتفاع حالات الإصابة إلى 52128 حالةمنها 17 % زيادة خلال 24 ساعة و3523 حالة وفاة .
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