شكرا لمتابعة خبر عن موقف بطولي لأطباء المملكة في فرنسا ضد الوباء والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - الرياض (صدى):

في موقف إنساني نبيل ، قرر أكثر من 250 طبيب سعودي البقاء في فرنسا للمساعدة في علاج الحالات المصابة بالفيروس بعد تفشي الوباء .

وأكدت سفارة المملكة في باريس أن الأطباء يشاركون في برنامج التخصص الفرنسي السعودي ، للقضاء على الفيروس ، رغم المخاطر هناك مؤكدين على الروابط العميقة بين المملكة وفرنسا .

وكانت فرنسا قد أعلنت عن ارتفاع حالات الإصابة إلى 52128 حالةمنها 17 % زيادة خلال 24 ساعة و3523 حالة وفاة .