اخبار السعوديه

موقف بطولي لأطباء المملكة في فرنسا ضد الوباء

0 نشر
0 تبليغ

Advertisements

شكرا لمتابعة خبر عن موقف بطولي لأطباء المملكة في فرنسا ضد الوباء والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - الرياض (صدى):

في موقف إنساني نبيل ، قرر أكثر من 250 طبيب سعودي البقاء في فرنسا للمساعدة في علاج الحالات المصابة بالفيروس بعد تفشي الوباء .

وأكدت سفارة المملكة في باريس أن الأطباء يشاركون في برنامج التخصص الفرنسي السعودي ، للقضاء على الفيروس ، رغم المخاطر هناك مؤكدين على الروابط العميقة بين المملكة وفرنسا .

وكانت فرنسا قد أعلنت عن ارتفاع حالات الإصابة إلى 52128 حالةمنها 17 % زيادة خلال 24 ساعة و3523 حالة وفاة .

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر موقف بطولي لأطباء المملكة في فرنسا ضد الوباء لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.

كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على صدى وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

Advertisements

إقرأ ايضا

قد تقرأ أيضا