شكرا لمتابعة خبر عن عاصفة ترابية تضرب طريق «خيير - العلا» والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - المدينة المنورة (صدى): يشهد طريق خيبر/ العلا بالمدينة المنورة، اليوم الأربعاء، عاصفة ترابية شديدة تسببت في شبه انعدام الرؤية الأفقية. يشهد طريق خيبر/ العلا بالمدينة المنورة، اليوم الأربعاء، عاصفة ترابية شديدة تسببت في شبه انعدام الرؤية الأفقية. وأصدر فرع وزارة النقل بمنطقة المدينة المنورة، تنبيهًا لمستخدمي الطريق بأخذ الحيطة والحذر وتهدئة السرعة نظراً لوجود عاصفة ترابية، وللحفاظ على سلامة الجميع.

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