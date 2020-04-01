بالفيديو.. «الموارد البشرية»: تخصيص 17 مليار ريال لمواجهة تداعيات أزمة كورونا

أعلن المتحدث باسم وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية ناصر الهزاني، اليوم الأربعاء، تخصيص 17 مليار ريال سعودي لأجل مواجهة تداعيات أزمة فيروس كورونا، تماشيًا مع جهود المملكة في احتواء هذه الأزمة ومعالجتها، ودعم منشآت القطاع الخاص والنمو الاقتصادي.
من ناحية أخرى، قال «الهزاني»، خلال المؤتمر الصحفي المترك لمتابعة مستجدات الوضع الصحي لفيروس كورونا مع المتحدث الرسمي لوزارة الصحة، إن نظام العمل لا يسمح بمنح إجازة للموظفين بلا أجر دون موافقتهم.
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