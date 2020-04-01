السفارة الفرنسية: 250 طبيبًا سعوديًّا قرروا البقاء في بلادنا لمكافحة كورونا

كشفت السفارة الفرنسية في الرياض، أن أكثر من 250 طبيبًا سعوديًّا يساعدون زملاءهم الفرنسيين في مكافحة كورونا.
وقالت السفارة عبر حسابها بموقع «تويتر»: «قرر أكثر من ٢٥٠ طبيبًا سعوديًّا يشاركون في برنامج التخصص الفرنسي-السعودي، البقاء في فرنسا من أجل مساعدة زملائهم في مكافحة #جائحة_كوفيد١٩».
وأضافت السفارة: «هناك روابط تعاون قوية للغاية ومحل تقدير.. شكرًا لتضامنكم أيها الأطباء الأعزاء».
وسجَّلت فرنسا، أمس الثلاثاء، 499 حالة وفاة جديدة خلال 24 ساعة على أراضيها من جراء فيروس كورونا ليرتفع بذلك حصيلة الوفيات الإجمالية إلى 3523 حالة، كما ارتفعت أعداد الإصابات إلى 52 ألفًا و128 حالة.
كانت هذه تفاصيل خبر السفارة الفرنسية: 250 طبيبًا سعوديًّا قرروا البقاء في بلادنا لمكافحة كورونا لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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