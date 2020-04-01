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بريطانيا تشيد بقيادة خادم الحرمين لقمة مجموعة العشرين

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تقدم الفريق سير جون لوريمر، كبير مستشاري وزارة الدفاع البريطانية لشؤون الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، بالشكر للأمير خالد بن بندر بن سلطان بن عبدالعزيز، سفير خادم الحرمين الشريفين لدى المملكة المتحدة بعد محادثتهما عن تأثير أزمة فيروس وتدابير مواجهته.

وقال عبر حسابه بموقع «تويتر»: «أعرب عن شكري لصاحب السمو الملكي الأمير خالد، السفير السعودي لديّ، الذي خصص الوقت للحديث معي لبحث تأثير «كوفيد19» على والتدابير التي نتخذها لمكافحة الفيروس».

وتابع بقوله: «وقد طلبت منه إبلاغ تحياتي لجلالة الملك سلمان لقيادته القوية لقمة مجموعة العشرين».

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