لمكافحة كورونا.. أرامكو تدعم الوقف الصحي بـ 200 مليون ريال

أعلنت أرامكو السعودية وشركاتها التابعة لها, عن دعم صندوق الوقف الصحي في وزارة الصحة بـ200 مليون ريال؛ وذلك تماشيًا مع الجهود التي تبذلها حكومة خادم الحرمين الشريفين لمكافحة تفشِّي فيروس كورونا المستجد، ومؤازرةً لمبادرات وزارة الصحة لمواجهة هذه الأزمة العالمية.

ويأتي هذا الدعم امتدادًا لدور أرامكو السعودية الوطني وأداءً لمسؤوليتها تجاه المجتمع.

ويهدف ما تقدمه أرامكو السعودية لصندوق الوقف الصحي، إلى المساهمة في دعم مبادرة أجهزة التنفس الصناعية لغرف العناية المركزة، ومبادرة أجهزة تنقية الهواء العالية الكفاءة للمحاجر الصحية، ومبادرة أدوات الوقاية للممارسين الصحيين والمرضى.

وبالإضافة إلى هذا الدعم لصندوق الوقف الصحي في وزارة الصحة، أطلقت أرامكو السعودية حملة تبرعات بين موظفيها تستهدف مساندة الأيتام والأرامل في مواجهة تبعات فيروس كورونا المستجد، بتوفير مواد غذائية أساسية، وأدوات الوقاية ونشرات توعوية ومواد تثقيفية.

وقد التزمت الشركة بدفع مبلغ مماثل لما سيقدمه موظفوها في هذه الحملة، تشجيعًا منها ومضاعفة لأثر تبرعهم.

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يُذكر أن الشركة اتخذت عددًا من الإجراءات لضمان استمرارية أعمالها، التي تشكل دعامة للاقتصادين الوطني والعالمي، مع المحافظة على سلامة موظفيها وبيئات عملهم.

وتشمل تلك الإجراءات توجيه عديد من الموظفين والموظفات بالعمل عن بُعد من منازلهم، وتكثيف جهود التعقيم في المكاتب والمرافق، والالتزام بالممارسات الصحية النموذجية في مواقع العمل وفقًا لتعليمات الجهات المختصة.

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