شرطة القصيم تضبط صاحب مكالمة الفيديو الجنسية مع قاصر

كشفت شرطة منطقة القصيم، اليوم الأربعاء، ملابسات ضبط صاحب المكالمة الفيديو الجنسية مع قاصر، وصرّح المتحدث الإعلامي لشرطة المنطقة، المقدم بدر السحيباني، أنه "تم تحديد هوية المنفذ وإلقاء القبض عليه، وهو مواطن في العقد الرابع من العمر".

جاء ذلك بعد فيديو متداول عبر مواقع التواصل الاجتماعي، يُظهر شخصًا يتحدث مع قاصر في مكالمة مرئية على أحد التطبيقات ويتحرش بألفاظ ذات مدلولات وإيحاءات جنسية.

وقد تمكنت الجهات الأمنية المختصة من تحديد هويته والقبض عليه، حيث جرى إيقافه واتخاذ الإجراءات النظامية لإحالته للنيابة العامة، وتطبيق النظام بحقه.

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