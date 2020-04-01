وزارة الصحة تعلن آخر حصيلة لكورونا: وفاة 6 حالات وتسجيل 157 إصابة جديدة

كشف المتحدث باسم وزارة الصحة، الدكتور محمد العبدالعالي، اليوم الأربعاء، عن آخر حصيلة لفيروس كورونا المستجد (كوفيد- 19) في المملكة، وأوضح خلال المؤتمر الصحفي اليومي، وفاة 6 حالات وتسجيل 157 إصابة جديدة، فيما تم تعافي 99 حالة جديدة، ترفع العدد الإجمالي إلى 264 حالة.وقال "العبد العالي"، في وقت سابق (أمس الثلاثاء)، إن "22 ألف شخص في الحجر الصحي والعزل المنزلي، و50% منهم تم التأكد من سلامتهم، وإن الإصابات المعلنة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد – 19) في المملكة موزعة بين عدد من المناطق".



وأشار "العبد العالي"، إلى أن القطاعات الصحية بالمملكة قادرة على تقديم خدمات صحية مميزة جدًا، مشيرًا إلى وجود أكثر من 80 ألف سرير بمستشفيات المملكة، وأكثر من 8 آلاف سرير منها قادرة على التعامل مع حالات العناية المركزة.



وأضاف "العبد العالي"، أنه يوجد أكثر من 2000 سرير منها مخصصة لحالات العزل المتقدم للحالات الوبائية، ونبه إلى وجود خطط احتوائية واستيعابية لفيروس كورونا المستجد، في حال احتاجت الخدمات لأن تتسع لاستيعاب حالات أكثر.



وعممت وزارة الصحة 6 معلومات مهمة عن فيروس كورونا المستجد (كوفيد-19)، مؤكدة أن "الفيروس يصيب جميع الأعمار.. حرارة الطقس أو برودته لا تقتل كورونا.. البعوض لا ينقل عدوى فيروس كورونا...".

وأكدت وزارة الصحة، أن "الحيوانات المنزلية لا تنقل الفيروس.. الغرغرة بالماء والملح لا تقضي على كورونا.. المضادات الحيوية تقضى على البكتيريا ولا تقضي على الفيروسات".

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