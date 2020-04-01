«مدني جازان» يحذّرمن تقلبات جوية على 3 محافظات

دعت مديرية الدفاع المدني بمنطقة جازان، المواطنين والمقيمين، إلى توخي الحيطة والحذر من التقلبات الجوية، وعدم الاقتراب من بطون الأودية ومجاري السيول، واتخاذ التدابير والاحتياطات اللازمة، واتباع إرشادات وتعليمات الدفاع المدني.

ونبّهت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة، اليوم، من سحب رعدية ممطرة على منطقة جازان، تصحب برياح سطحية نشطة؛ قد تؤدي إلى تدني مدى الرؤية.

وتشمل الحالة محافظات: الداير بني مالك، وفيفا، وهروب، وتستمر حتى الساعة الثامنة مساءً.

فيما أصدرت الإدارة العامة للتحاليل والتوقعات بالهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة تنبيهًا بشأن حالة الطقس بمنطقة المدينة المنورة اليوم يتضمن رياحًا نشطة وأتربة مثارة.

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أشارت إلى أن تأثيراتها تشمل تدنيًا في مدى الرؤية بالمدينة المنورة ومحافظات الحناكية، والعيص، والمهد، وبدر، وخيبر، ووادي الفرع، لافتة إلى أن الحالة تستمر حتى السابعة مساءً.

وعلى جانب آخر أصدرت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة، اليوم الأربعاء، تنبيهًا عن سحب رعدية ممطرة مصحوبة بنشاط في الرياح السطحية على محافظة الطائف، والعاصمة المقدسة، والخرمة، وتربة، ورنية، وميسان، مشيرة إلى أن التنبيه يستمر حتى الساعة الـ 9 مساءً.

من جهتها، دعت مديرية الدفاع المدني بمنطقة مكة المكرمة، الجميع لأخذ الحيطة والحذر وعدم الاقتراب من بطون الأودية ومجاري السيول، واتخاذ التدابير والاحتياطات اللازمة واتباع إرشادات وتعليمات السلامة في مثل هذه الحالة المناخية، متمنيةً السلامة للجميع.