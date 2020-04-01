شركات الطاقة الكبرى تدعم صندوق الوقف الصحي بنصف مليار ريال

بادرت وزارة الطاقة ومنظومتها والشركات الكبرى العاملة في مجال البترول والغاز والطاقة المتجددة والكهرباء والبتروكيميائيات، إلى دعم صندوق الوقف الصحي الذي خصص حسابًا خاصًّا لمكافحة جائحة فيروس كورونا الجديد، بمبلغ 525 مليون ريال.

وعبَّر وزير الصحة رئيس مجلس إدارة صندوق الوقف الصحي الدكتور توفيق الربيعة عن شكره وتقديره وزارة الطاقة ومنظومتها، والشركات الكبرى العاملة في مجال البترول والغاز والطاقة المتجددة والكهرباء والبتروكيميائيات.

وثمَّن المبادرات الذاتية لهذه الشركات في المساهمة الفاعلة في دعم الجهود الصحية الوطنية التي جاءت تحقيقًا لما جاء في الكلمة التي وجهها خادم الحرمين الشريفين إلى المجتمع في المملكة العربية السعودية، ودعا فيها إلى دعم الجهود الصحية الوطنية المبذولة لمكافحة هذه الجائحة، وتنفيذًا لتوجيهات صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع، ومتابعته المستمرة حيال التنسيق والتعاون بين مختلف الأجهزة الحكومية في هذا الشأن.

وصندوق الوقف الصحي هو شخصية اعتبارية تأسس بقرار مجلس الوزراء رقم 353 عام 1440هـ، ويهدف إلى تعزيز دور المجتمع في مساندة الجهود الحكومية في التنمية الصحية.

وأكد الوزير أن هذا الدعم يأتي في إطار المتابعة المستمرة والجهود الكبيرة التي يبذلها صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز الذي يقود الجهود المباركة، التي تنهض بها الحكومة والقطاع الخاص في المملكة، في مواجهة هذه الجائحة.

وأضاف الوزير أن التفاعل الذي أظهرته الشركات العاملة في القطاعات التابعة لمنظومة وزارة الطاقة، والشركات المتعاقدة معها، من خلال مبادراتها الذاتية التي تجسَّدت في هذه الحزمة من الدعم؛ ليس مستغربًا من القطاع الخاص في المملكة.

Advertisements

وبيَّن الوزير أن القطاع الخاص يحرص على المشاركة الفاعلة في دعم المبادرات المجتمعية، استشعارًا لمسؤوليته تجاه وطننا الغالي، ومؤازرةً لجهود الحكومة الرشيدة، وتقديرًا لجهود أبطال الصحة، في مواجهة جائحة فيروس كورونا المستجد (كوفيد 19).

اقرأ أيضًا:

وزارة الصحة: 22 ألف حالة غادرت الحجر الصحي والعزل المنزلي

بالفيديو.. الصحة: 80 ألف سرير لمواجهة كورونا بالمملكة

الصحة: 6 معلومات علمية حول فيروس كورونا

تحركات دولية لإنقاذ النفط.. والطاقة الأمريكية توضح آخر التطورات