، "هدف": مبادرة دعم التوظيف تدعم أجور السعوديين في القطاع الخاص لسنتين ،

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تدعم مبادرة دعم التوظيف التي أعلن صندوق تنمية الموارد البشرية "هدف" عن تفعيلها أجور السعوديين والسعوديات الذين تم توظيفهم في القطاع الخاص، من بداية يوليو 2019م؛ "بأثر رجعي" لمدة سنتين، وبنسبة تبدأ من 30% وتصل حتى 50% من الأجر الشهري للموظف.
وكشفت ضوابط الدعم في المبادرة، أن الدعم يشمل من تم توظيفهم بعد بداية يوليو 2019 (بأثر رجعي)، وكذلك التوظيف الجديد والمستقبلي، مع اشتراط أنه لم يسبق استفادة الموظف من برامج دعم التوظيف المقدمة من الصندوق، وأن يتراوح الأجر بين 4000 و15 ألف ريال.
وتحصل المنشآت على دعم إضافي بنسبة 10% عند توظيف الإناث، والأشخاص ذوي الإعاقة، وعند التوظيف في المدن غير الرئيسية، وفي المنشآت الصغيرة والمتوسطة، على ألا يتجاوز الحد الأقصى للدعم 50% من الأجر الشهري للموظف، أو 3000 ريال، أيهما أقل.
ويُمكن لمنشآت القطاع الخاص التسجيل إلكترونياً والاستفادة من المبادرة، من خلال الدخول إلى صفحة المبادرة على البوابة الوطنية للعمل (طاقات) عبر الرابط:
https://www.taqat.sa/web/guestemployer/employment-subsidy-program وتفعيل "برنامج دعم التوظيف"، ثم إنشاء طلب دعم جديد، وإضافة بيانات الطلب والموظفون المراد دعمهم، ثم حفظ الطلب وإرسال المعلومات؛ ليتم بعدها استلام الطلب من قبل الصندوق والتأكد من استيفاء المنشأة للضوابط وتقديم الدعم لها.
ويتوقع أن يستفيد من هذه المبادرة أكثر من 80 ألف مواطن ومواطنة، حيث تأتي كإحدى المبادرات التي أطلقها الصندوق مؤخراً، ضمن مبادرات الدعم الحكومي لتمكين منشآت القطاع الخاص وضمان استقرارها وتنمية أدائها، في ظل الوضع الاقتصادي الاستثنائي الراهن، وتأثير تداعيات فيروس "كورونا".صندوق تنمية الموارد البشرية هدف مبادرة دعم التوظيف
01 إبريل 2020 - 8 شعبان 1441 03:51 PM
بنسبة تبدأ من 30% وتصل حتى 50% من الأجر الشهري للموظف
تدعم مبادرة دعم التوظيف التي أعلن صندوق تنمية الموارد البشرية "هدف" عن تفعيلها أجور السعوديين والسعوديات الذين تم توظيفهم في القطاع الخاص، من بداية يوليو 2019م؛ "بأثر رجعي" لمدة سنتين، وبنسبة تبدأ من 30% وتصل حتى 50% من الأجر الشهري للموظف.
وكشفت ضوابط الدعم في المبادرة، أن الدعم يشمل من تم توظيفهم بعد بداية يوليو 2019 (بأثر رجعي)، وكذلك التوظيف الجديد والمستقبلي، مع اشتراط أنه لم يسبق استفادة الموظف من برامج دعم التوظيف المقدمة من الصندوق، وأن يتراوح الأجر بين 4000 و15 ألف ريال.
وتحصل المنشآت على دعم إضافي بنسبة 10% عند توظيف الإناث، والأشخاص ذوي الإعاقة، وعند التوظيف في المدن غير الرئيسية، وفي المنشآت الصغيرة والمتوسطة، على ألا يتجاوز الحد الأقصى للدعم 50% من الأجر الشهري للموظف، أو 3000 ريال، أيهما أقل.
ويُمكن لمنشآت القطاع الخاص التسجيل إلكترونياً والاستفادة من المبادرة، من خلال الدخول إلى صفحة المبادرة على البوابة الوطنية للعمل (طاقات) عبر الرابط:
https://www.taqat.sa/web/guestemployer/employment-subsidy-program وتفعيل "برنامج دعم التوظيف"، ثم إنشاء طلب دعم جديد، وإضافة بيانات الطلب والموظفون المراد دعمهم، ثم حفظ الطلب وإرسال المعلومات؛ ليتم بعدها استلام الطلب من قبل الصندوق والتأكد من استيفاء المنشأة للضوابط وتقديم الدعم لها.
ويتوقع أن يستفيد من هذه المبادرة أكثر من 80 ألف مواطن ومواطنة، حيث تأتي كإحدى المبادرات التي أطلقها الصندوق مؤخراً، ضمن مبادرات الدعم الحكومي لتمكين منشآت القطاع الخاص وضمان استقرارها وتنمية أدائها، في ظل الوضع الاقتصادي الاستثنائي الراهن، وتأثير تداعيات فيروس "كورونا".
، "هدف": مبادرة دعم التوظيف تدعم أجور السعوديين في القطاع الخاص لسنتين ،
المصدر : الخليج 365
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