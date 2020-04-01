محمد بن مسعود - الدمام - 01 إبريل 2020 - 8 شعبان 1441 03:40 PM "الصحة" تعلن عن تسجيل 157 حالات إصابة جديدة بـ" 9 8 12,542 "الصحة" تعلن عن تسجيل 157 حالات إصابة جديدة بـ" كورونا أعلنت وزارة الصحة، اليوم الأربعاء 01 أبريل 2020، عن تسجيل 157 حالات إصابة جديدة بفيروس "كورونا".

وأضاف متحدث "الصحة" الدكتور محمد العبدالعالي، خلال المؤتمر الصحفي الدوري للحديث عن آخر مستجدات فيروس "كورونا" أن إجمالي الحالات في المملكة وصل إلى 1720 حالة حتى الآن. الكلمات المفتاحية ، "الصحة" تعلن عن تسجيل 157 حالات إصابة جديدة بـ"كورونا" ،

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