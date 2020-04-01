السعودية | إنجازات التحول الرقمي بالسعودية.. في هذا التقرير

شكرا لقرائتكم إنجازات التحول الرقمي بالسعودية.. في هذا التقرير ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - بواسطة طلال الحمود - بتوجيه ودعم مباشر من ولي العهد السعودي، الأمير محمد بن سلمان رئيس مجلس إدارة صندوق الاستثمارات العامة، أصدرت اللجنة الوطنية للتحوّل الرقمي، تقريرها لعام 2019، الذي يسلط الضوء على أهم إنجازات هذا المضمار في المملكة العربية السعودية، حيث يعدّ التحوّل الرقمي ممكّناً رئيساً لتحقيق رؤية المملكة 2030 لوطن طموح مجتمعه حيوي واقتصاده مزدهر.

وبحسب وكالة الأنباء السعودية "واس"، يبرز التقرير الجهود المميزة للجهات الحكومية التي تضافرت في تفعيل المبادرات والإنجازات الرقمية في مختلف القطاعات من خلال تبنيها للتحول الرقمي بمختلف مجالاته مساهمةً في إيجاد فرص عمل رقمية مستدامة وتسريع التحوّل الرقمي عبر مختلف القطاعات، إلى جانب الإعداد للمرحلة القادمة من النمو، وزيادة المحتوى المحلي، وزيادة مساهمة الاقتصاد الرقمي في الناتج المحلي الإجمالي.

منصة "أبشر"

ويشتمل التقرير على مجموعة من الإنجازات والمبادرات المتميزة في جميع القطاعات أبرزها: في قطاع الحكومة الذكية، حيث تم تنفيذ أكثر من 26 مليون عملية على منصة "أبشر" بوفر مالي يقدر بـ 15 مليار ريال سنويًا، وأكثر من 44 مليون عملية تم تنفيذها في خدمة "النفاذ الوطني الموحد".

أما على صعيد الخدمة المدنية، فقد استفاد أكثر من 3 ملايين مواطن من الخدمات الإلكترونية المقدمة على المنصة، كما تم تقليص وقت إجراءات نهاية الخدمة لـ 48 ساعة، فيما تم تسليم أكثر من 3 ملايين شحنة عبر العنوان الوطني.

محكمة بلا ورق

وفي قطاع العدل، فقد تم تحقيق مفهوم محكمة بلا ورق من خلال 75 بالمئة خفضا لاستخدام الورق وبـ 179 محكمة مشغلة للنظام الإلكتروني.

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أما في قطاع الصحة الرقمية، فقد تم حجز أكثر من 36 مليون موعد على منصة "موعد"، وتسجيل أكثر من 11 مليونا من سكان المملكة في "الملف الصحي الموحد". وفي قطاع التعليم الرقمي، تم حفظ أكثر من 36 مليون شهادة على نظام "نور". بينما تم إصدار أكثر من 200 ألف تأشيرة إلكترونية من منصة التأشيرة السياحية في قطاع الثقافة والسياحة الرقمية.

ألياف ضوئية

وفي قطاع البنية الرقمية فقد تم تغطية 3 ملايين منزل بالألياف الضوئية، وأكثر من 300 ألف منزل بشبكات النطاق العريض اللاسلكية.

كما حصدت السعودية نتاج هذه المنجزات بتقدم ملحوظ في المؤشرات الدولية، حيث كانت المملكة الأكثر تقدمًا وإصلاحًا حسب تقرير سهولة ممارسة الأعمال، كما حلّت المملكة في المرتبة الثالثة عالميًا لأكبر شبكات الجيل الخامس، ومن بين دول العشرين حققت المملكة المرتبة الثانية في تحرير النطاقات الترددية.

وارتفع تصنيف السعودية في مؤشر بدء وممارسة العمل التجاري في تقرير البنك الدولي من المرتبة 141 إلى المرتبة 38 عالميًا، كما حققت المملكة المرتبة الثالثة بين دول G20 في الحوكمة التقنية، واحتلت مدينة الرياض المرتبة 30 للمدن الذكية والمستدامة حسب تقييم منظمة الأمم المتحدة.

وحققت السعودية أيضاً المرتبة 13 عالميًا في متوسط سرعة الإنترنت لتصبح سرعة الإنترنت المتنقل 50.80 ميجابايت/ثانية، فيما حققت سرعات تحميل الإنترنت الثابت في المملكة 50.68 ميجابايت/ثانية.