، "فيسبوك" تطرح أداة جديدة للتواصل بين الموجودين في الحجر الصحي ،

محمد بن مسعود - الدمام - تحديث يسمح بنشر عروض النقل ومحال البقالة ومستلزمات الأطفال

طرحت شركة "فيسبوك" عبر منصتها للتواصل الاجتماعي الأشهر في العالم، مجموعة من الأدوات والميزات الجديدة، التي يمكنها المساعدة المجتمعية للأشخاص الموجودين في الحجر الصحي بسبب تفشي فيروس كورونا المستجد المسبب لمرض "كوفيد- 19".

وأشار موقع "إنغادجيت" التقني المتخصص، إلى أن "فيسبوك" طرحت أداة جديدة للتواصل بين الأشخاص الموجودين في الحجر الصحي.

وتمكّن الميزة الجديدة الأشخاص من التواصل مع الجيران الذين قد يحتاجون إلى المساعدة.

وأوضحت "فيسبوك" أنها لجأت إلى تلك الميزة، بعدما لاحظت طلباً "غير مسبوق" على خدماتها، لكن بعض المصابين بفيروس كورونا كانوا يرغبون في مساعدة جيرانهم عبر الإنترنت.

ويسمح تحديث "فيسبوك" بنشر عروض المساعدة مثل النقل ومحال البقالة ومستلزمات الأطفال والعمل التطوعي.

وتقدم "فيسبوك" أيضاً المساعدة الشخصية لمَن يبحثون عن أشخاص حولهم، بتقديم أقرب الناس إليهم ليقدموا لهم النصح أو ما يحتاجون إليه من أمور خلال وجودهم في فترة الحجر الصحي.

وكانت "فيسبوك" قد طرحت طرقاً مساعدة مماثلة في أثناء الكوارث الطبيعية، كجزء من أدوات الشركة للاستجابة للأزمات في مناطق بعينها، لكن يبدو أن تلك الخدمة ستكون متاحة لكل العالم خلال الأسابيع المقبلة.شركة فيسبوك الحجر الصحي فيروس كورونا الجديد