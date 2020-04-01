، مصدر مطلع برئاسة الحرمين ينفي فتح صحن المطاف لجميع الطائفين ،

- 1/3
- 2/3
- 3/3
نفى مصدر مطلع برئاسة المسجد الحرام والمسجد النبوي فتح صحن المطاف لجميع الطائفين، موضحاً أنه تم السماح فقط للعشرات بالطواف على دفعات وبأوقات متباعدة حددتها الرئاسة احترازياً ووقائياً من فيروس "كورونا" المستجد.
وصرح مصدر مسؤول في الرئاسة العامة لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي بأنه في تاريخ 10 من شهر رجب المنصرم تقرر إغلاق الحرمين الشريفين بعد انتهاء صلاة العشاء بساعة وإعادة فتحهما قبل صلاة الفجر بساعة. كما أنه سيتم إغلاق صحن المطاف حول الكعبة المشرفة، والمسعى بين الصفا والمروة طوال فترة تعليق العمرة، وستكون الصلاة داخل المسجد فقط.
وأوضح المصدر أن القرار جاء وفقاً للإجراءات الصحية الاحترازية الموصى بها من قبل الجهات المختصة، ونظراً لأهمية المحافظة على نظافة الحرمين الشريفين لمنع انتشار العدوى، ولضرورة تكثيف أعمال التنظيف والتعقيم في الحرمين الشريفين وذلك في غير أوقات الصلاة.رئاسة المسجد الحرام والمسجد النبوي صحن المطاف فيروس كورونا الجديد
مصدر مطلع برئاسة الحرمين ينفي فتح صحن المطاف لجميع الطائفينهادي العصيمي الخليج 365 2020-04-01
نفى مصدر مطلع برئاسة المسجد الحرام والمسجد النبوي فتح صحن المطاف لجميع الطائفين، موضحاً أنه تم السماح فقط للعشرات بالطواف على دفعات وبأوقات متباعدة حددتها الرئاسة احترازياً ووقائياً من فيروس "كورونا" المستجد.
وصرح مصدر مسؤول في الرئاسة العامة لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي بأنه في تاريخ 10 من شهر رجب المنصرم تقرر إغلاق الحرمين الشريفين بعد انتهاء صلاة العشاء بساعة وإعادة فتحهما قبل صلاة الفجر بساعة. كما أنه سيتم إغلاق صحن المطاف حول الكعبة المشرفة، والمسعى بين الصفا والمروة طوال فترة تعليق العمرة، وستكون الصلاة داخل المسجد فقط.
وأوضح المصدر أن القرار جاء وفقاً للإجراءات الصحية الاحترازية الموصى بها من قبل الجهات المختصة، ونظراً لأهمية المحافظة على نظافة الحرمين الشريفين لمنع انتشار العدوى، ولضرورة تكثيف أعمال التنظيف والتعقيم في الحرمين الشريفين وذلك في غير أوقات الصلاة.
01 إبريل 2020 - 8 شعبان 1441
02:33 PM
قال: تم السماح فقط للعشرات بالطواف وعلى شكل دفعات احترازياً ووقائياً
نفى مصدر مطلع برئاسة المسجد الحرام والمسجد النبوي فتح صحن المطاف لجميع الطائفين، موضحاً أنه تم السماح فقط للعشرات بالطواف على دفعات وبأوقات متباعدة حددتها الرئاسة احترازياً ووقائياً من فيروس "كورونا" المستجد.
وصرح مصدر مسؤول في الرئاسة العامة لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي بأنه في تاريخ 10 من شهر رجب المنصرم تقرر إغلاق الحرمين الشريفين بعد انتهاء صلاة العشاء بساعة وإعادة فتحهما قبل صلاة الفجر بساعة. كما أنه سيتم إغلاق صحن المطاف حول الكعبة المشرفة، والمسعى بين الصفا والمروة طوال فترة تعليق العمرة، وستكون الصلاة داخل المسجد فقط.
وأوضح المصدر أن القرار جاء وفقاً للإجراءات الصحية الاحترازية الموصى بها من قبل الجهات المختصة، ونظراً لأهمية المحافظة على نظافة الحرمين الشريفين لمنع انتشار العدوى، ولضرورة تكثيف أعمال التنظيف والتعقيم في الحرمين الشريفين وذلك في غير أوقات الصلاة.
، مصدر مطلع برئاسة الحرمين ينفي فتح صحن المطاف لجميع الطائفين ،
المصدر : الخليج 365
الكلمات الدلائليه السعوديه الان اخبار السعوديه الملك سلمان عاصفه الحزم اليمن حرب اليمن السعوديه اليوم القضايا السعوديه
كانت هذه تفاصيل خبر مصدر مطلع برئاسة الحرمين ينفي فتح صحن المطاف لجميع الطائفين لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على صحيفة سبق اﻹلكترونية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.