، "مدني مكة" يحذر من هطول أمطار رعدية تستمر حتى التاسعة مساء ،

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دعت مديرية الدفاع المدني بمنطقة مكة المكرمة إلى أخذ الحيطة والحذر؛ نتيجة لما تشهده المنطقة من تغيرات في الأحوال الجوية خلال هذه الأيام، وذلك وفقاً لما ورد من هيئة الأرصاد وحماية البيئة.
وأوضح المتحدث الإعلامي للدفاع المدني بمنطقة مكة المكرمة العقيد محمد بن عثمان القرني أن الإنذار الوارد من هيئة الأرصاد وحماية البيئة يشير إلى هطول أمطار رعدية مصحوبة بنشاط في الرياح السطحية، وتدنٍّ في مدى الرؤية على كلّ من العاصمة المقدسة والطائف وميسان والخرمة ورنية وتربة والمويه، بدءاً من الساعة (12:00) وحتى الساعة التاسعة مساءً.
ودعا "القرني" إلى متابعة تقارير الأحوال الجوية وتقلبات الطقس المستمرة، وما يصدر عن الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة؛ تجنباً للتعرض للمخاطر المختلفة وكذلك متابعة تعليمات الدفاع المدني التي تصدر في حينه.
وأهاب بالجميع الالتزام بتعليمات السلامة وعدم الاقتراب من الأجسام المتحركة عند نشاط الرياح السطحية وعدم التهور والمغامرة بالدخول في الأماكن الخطرة ومجاري الأودية والسيول أثناء هطول الأمطار، والبقاء في أقرب منطقة آمنة حتى زوال الخطر ومراقبة الأطفال، وعدم تركهم بمفردهم، متمنياً السلامة للجميع.مديرية الدفاع المدني مكة المكرمة هطول أمطار رعدية
"مدني مكة" يحذر من هطول أمطار رعدية تستمر حتى التاسعة مساءعبدالله الراجحي الخليج 365 2020-04-01
دعت مديرية الدفاع المدني بمنطقة مكة المكرمة إلى أخذ الحيطة والحذر؛ نتيجة لما تشهده المنطقة من تغيرات في الأحوال الجوية خلال هذه الأيام، وذلك وفقاً لما ورد من هيئة الأرصاد وحماية البيئة.
وأوضح المتحدث الإعلامي للدفاع المدني بمنطقة مكة المكرمة العقيد محمد بن عثمان القرني أن الإنذار الوارد من هيئة الأرصاد وحماية البيئة يشير إلى هطول أمطار رعدية مصحوبة بنشاط في الرياح السطحية، وتدنٍّ في مدى الرؤية على كلّ من العاصمة المقدسة والطائف وميسان والخرمة ورنية وتربة والمويه، بدءاً من الساعة (12:00) وحتى الساعة التاسعة مساءً.
ودعا "القرني" إلى متابعة تقارير الأحوال الجوية وتقلبات الطقس المستمرة، وما يصدر عن الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة؛ تجنباً للتعرض للمخاطر المختلفة وكذلك متابعة تعليمات الدفاع المدني التي تصدر في حينه.
وأهاب بالجميع الالتزام بتعليمات السلامة وعدم الاقتراب من الأجسام المتحركة عند نشاط الرياح السطحية وعدم التهور والمغامرة بالدخول في الأماكن الخطرة ومجاري الأودية والسيول أثناء هطول الأمطار، والبقاء في أقرب منطقة آمنة حتى زوال الخطر ومراقبة الأطفال، وعدم تركهم بمفردهم، متمنياً السلامة للجميع.
01 إبريل 2020 - 8 شعبان 1441
02:25 PM
دعا إلى أخذ الحيطة وعدم الاقتراب من الأجسام المتحركة والأودية
دعت مديرية الدفاع المدني بمنطقة مكة المكرمة إلى أخذ الحيطة والحذر؛ نتيجة لما تشهده المنطقة من تغيرات في الأحوال الجوية خلال هذه الأيام، وذلك وفقاً لما ورد من هيئة الأرصاد وحماية البيئة.
وأوضح المتحدث الإعلامي للدفاع المدني بمنطقة مكة المكرمة العقيد محمد بن عثمان القرني أن الإنذار الوارد من هيئة الأرصاد وحماية البيئة يشير إلى هطول أمطار رعدية مصحوبة بنشاط في الرياح السطحية، وتدنٍّ في مدى الرؤية على كلّ من العاصمة المقدسة والطائف وميسان والخرمة ورنية وتربة والمويه، بدءاً من الساعة (12:00) وحتى الساعة التاسعة مساءً.
ودعا "القرني" إلى متابعة تقارير الأحوال الجوية وتقلبات الطقس المستمرة، وما يصدر عن الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة؛ تجنباً للتعرض للمخاطر المختلفة وكذلك متابعة تعليمات الدفاع المدني التي تصدر في حينه.
وأهاب بالجميع الالتزام بتعليمات السلامة وعدم الاقتراب من الأجسام المتحركة عند نشاط الرياح السطحية وعدم التهور والمغامرة بالدخول في الأماكن الخطرة ومجاري الأودية والسيول أثناء هطول الأمطار، والبقاء في أقرب منطقة آمنة حتى زوال الخطر ومراقبة الأطفال، وعدم تركهم بمفردهم، متمنياً السلامة للجميع.
، "مدني مكة" يحذر من هطول أمطار رعدية تستمر حتى التاسعة مساء ،
المصدر : الخليج 365
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