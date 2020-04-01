محمد بن مسعود - الدمام - وثق بفيديو تجاوزه نقطة أمنية بتهور خلال منع التجول.. شرطة الرياض: تم القبض

الخليج 365

2020-04-01

أعلنت شرطة الرياض القبض على شخص وثق بمقطع فيديو تجاوزه لإحدى النقاط الأمنية على طريق وادي الدواسر- خميس مشيط بسرعة وتهور، حيث لم يمتثل لأمر منع التجول.

تفصيلاً، صرح المتحدث الإعلامي لشرطة منطقة الرياض المقدم شاكر بن سليمان التويجري، بأنه وبالإشارة إلى مقطع الفيديو المتداول عبر مواقع التواصل الاجتماعي لشخص، يوثق تجاوزه لإحدى النقاط الأمنية على طريق وادي الدواسر- خميس مشيط بسرعة وتهور، وبعدم امتثاله لأمر منع التجول وحيازته لسلاحٍ ناري واستخدامه في إتلاف الممتلكات الحكومية (اللوحات الإرشادية)، على الطريق في عدة مواقع ونشره لكل ذلك متباهياً، عبر مواقع التواصل، فقد تمكنت الجهات الأمنية -بفضلٍ من الله- بشرطة محافظة وادي الدواسر من القبض عليه وهو مواطِن في العقد الثاني من العمر، حيث جرى إيقافه واتخذت بحقه كل الإجراءات النظامية؛ لإحالته للنيابة العامة لتطبيق النظام بحقه.