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أعلن المتحدث الإعلامي باسم شرطة منطقة القصيم المقدم بدر السحيباني، أنه بالإشارة إلى الفيديو المتداول عبر مواقع التواصل الاجتماعي، ويظهر فيه شخص يتحدث مع قاصر في مكالمة مرئية على أحد التطبيقات ويتحرش بألفاظ ذات مدلولات وإيحاءات جنسية؛ فقد تمكنت الجهات الأمنية المختصة من تحديد هويته والقبض عليه.
وقال المتحدث: إن الموقوف مواطن في العقد الرابع من العمر؛ حيث تم توقيفه واتخاذ الإجراءات النظامية لإحالته للنيابة العامة، وتطبيق النظام بحقه.شرطة منطقة القصيم الجهات الأمنية
بعد الفيديو المتداول.. شرطة القصيم تُطيح بشخص تحدّث مع قاصر بألفاظ ذات مدلولات جنسيةوكالة الأنباء السعودية (واس) الخليج 365 2020-04-01
أعلن المتحدث الإعلامي باسم شرطة منطقة القصيم المقدم بدر السحيباني، أنه بالإشارة إلى الفيديو المتداول عبر مواقع التواصل الاجتماعي، ويظهر فيه شخص يتحدث مع قاصر في مكالمة مرئية على أحد التطبيقات ويتحرش بألفاظ ذات مدلولات وإيحاءات جنسية؛ فقد تمكنت الجهات الأمنية المختصة من تحديد هويته والقبض عليه.
وقال المتحدث: إن الموقوف مواطن في العقد الرابع من العمر؛ حيث تم توقيفه واتخاذ الإجراءات النظامية لإحالته للنيابة العامة، وتطبيق النظام بحقه.
01 إبريل 2020 - 8 شعبان 1441
02:11 PM
تحرّش به في مكالمة مرئية على أحد التطبيقات.. تم توقيفه واتخاذ الإجراءات النظامية بحقه
أعلن المتحدث الإعلامي باسم شرطة منطقة القصيم المقدم بدر السحيباني، أنه بالإشارة إلى الفيديو المتداول عبر مواقع التواصل الاجتماعي، ويظهر فيه شخص يتحدث مع قاصر في مكالمة مرئية على أحد التطبيقات ويتحرش بألفاظ ذات مدلولات وإيحاءات جنسية؛ فقد تمكنت الجهات الأمنية المختصة من تحديد هويته والقبض عليه.
وقال المتحدث: إن الموقوف مواطن في العقد الرابع من العمر؛ حيث تم توقيفه واتخاذ الإجراءات النظامية لإحالته للنيابة العامة، وتطبيق النظام بحقه.
، بعد الفيديو المتداول.. شرطة القصيم تُطيح بشخص تحدّث مع قاصر بألفاظ ذات مدلولات جنسية ،
المصدر : الخليج 365
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