شكرا لمتابعة خبر عن سبب ارتفاع أسعار المواشي رغم وفرة المعروض (فيديو) والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - الرياض (صدى):

تسبب انتشار الفيروس المستجد في ارتفاع أسعار المواشي في المملكة رغم وفرة المعروض؛ حيث أصبح الأمر بيد البائع الذي رفع الأسعار بحجة ندرة المواشي وإيقاف الاستيراد.

ومن جانبه، أوضح المتحدث الرسمي باسم وزارة الزراعة، الدكتور عبدالله أبا الخيل، لقناة الإخبارية، اليوم الأربعاء، أنه يستبعد موضوع الفيروس المستجد من قلة المعروض.

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وأكد الدكتور عبدالله أبا الخيل، أننا قرب موسم مهم جدًا بشأن رواج سوق المواشي وهو شهر رمضان المبارك، وبعدها موسم الحج وهي مواسم يرتفع فيها الطلب على المواشي وهي فرصة للبعض لرفع الأسعار.

وقال متحدث الزراعة، أن الوزارة وضعت حظرًا على الدول التي كانت تصدر الماشية بشكل كبير جدًا؛ فيما بعد زوال الأمر الذي تسبب في ذلك تم رفع الحظر عن الدول المصدرة؛ فضلًا عن زيادة عدد الدول التي يتم الاستيراد منها إلى 29 دولة.