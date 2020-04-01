شكرا لمتابعة خبر عن بالصور.. مصادرة «أراجيل المعسل» من داخل إحدى الاستراحات بالطائف والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - الطائف (صدى): قامت الإدارة العامة للأسواق بالتعاون مع الجهات المختصة في الطائف بجولة ميدانية على بعض الاستراحات الشبابية. قامت الإدارة العامة للأسواق بالتعاون مع الجهات المختصة في الطائف بجولة ميدانية على بعض الاستراحات الشبابية. وأسفرت الجولة عن ضبط مخالفات للإجراءات الوقائية لمكافحة فيروس كورونا بداخل إحدى الاستراحات بالحلقة الشرقية. وأكدت أمانة الطائف أنه تم مصادرة أراجيل المعسل من الاستراحة، واتخاذ باقي الإجراءات اللازمة حيال ذلك. Advertisements

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