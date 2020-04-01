شكرا لمتابعة خبر عن بالفيديو.. المملكة الأولى عالميا في مؤشر ثقة المستهلك والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - الرياض (صدى):

حصدت المملكة المركز الأول في مؤشر ثقة المستهلك العالمي خلال شهر مارس 2020 .

وقد تمكنت المملكة من إزاحة الصين من الصدارة بعد أن احتفظت الأخيرة به على مدار 35 شهرًا متتالية.

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كما تفوقت المملكة على دول أخري ومنها أمريكا و بريطانيا و اليابان وكوريا الجنوبية.