بالفيديو.. المملكة الأولى عالميا في مؤشر ثقة المستهلك

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الرياض - علي القحطاني - الرياض (صدى):حصدت المملكة المركز الأول في مؤشر ثقة المستهلك العالمي خلال شهر مارس 2020 .
وقد تمكنت المملكة من إزاحة الصين من الصدارة بعد أن احتفظت الأخيرة به على مدار 35 شهرًا متتالية.
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كما تفوقت المملكة على دول أخري ومنها أمريكا و بريطانيا و اليابان وكوريا الجنوبية.
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