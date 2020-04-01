شكرا لمتابعة خبر عن التأمينات الاجتماعية تعلن بدء صرف معاشات شهر إبريل والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - الرياض (صدى): أعلنت المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية، اليوم الأربعاء، بدء صرف معاشات شهر إبريل. أعلنت المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية، اليوم الأربعاء، بدء صرف معاشات شهر إبريل. وأوضحت، في تغريدة على حسابها الرسمي بموقع تويتر، أن الصرف سيتم لأصحاب المعاشات التعاقدية. كما تشمل عملية الصرف مستفيدي نظام التأمين ضد التعطل على العمل ساند.

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