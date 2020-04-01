شاهد.. مجلس الصحة لدول التعاون الخليجي يطرح أغنية لمحاربة كورونا

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الرياض - علي القحطاني - الرياض (صدى): طرح مجلس الصحة لدول التعاون الخليجي أغنية قدم من خلال عدة نصائح للحد من تفشي فيروس كورونا الجديد. طرح مجلس الصحة لدول التعاون الخليجي أغنية قدم من خلال عدة نصائح للحد من تفشي فيروس كورونا الجديد. وتضمنت كلمات الأغنية التأكيد على أهمية البقاء في المنزل،وتجنب التجمعات التى تجعل الفرد عرضة أكثر للإصابة بعدوى كورونا. كما تضمنت الأغنية نصائح أخرى ومنها الاهتمام بالنظافة وغسل اليدين، وعدم لمس الوجه، وذلك حفظا على سلامة الجميع.

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