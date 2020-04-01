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طريقة الإعتراض على مخالفات منع التجول

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الرياض - علي القحطاني - الرياض (صدى):

كشف المتحدث الرسمي لوزارة الداخلية المقدم طلال الشلهوب عن طريقة الإعتراض على مخالفات منع التجول .

وأكد " الشلهوب " في تصريحات له ، أنه يمكن التقدم بالإعتراض إلى مدير شرطة المنطقة مع توضيح مبررات عدم تسجيل المخالفة كالظروف الإستثنائية التي مر بها أثناء المنع ، وسيتم النظر فيها .

وأوضح "الشلهوب " أنه يمكن لمن يريد الخروج لحالة مرضية أثناء المنع التقدم بطلب لشرطة المنطقة ليتم نقل الحالة عن طريق سيارة الإسعاف .

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