شكرا لمتابعة خبر عن طريقة الإعتراض على مخالفات منع التجول والان مع نوافيكم بالتفاصيل
الرياض - علي القحطاني - الرياض (صدى):كشف المتحدث الرسمي لوزارة الداخلية المقدم طلال الشلهوب عن طريقة الإعتراض على مخالفات منع التجول .
وأكد " الشلهوب " في تصريحات له ، أنه يمكن التقدم بالإعتراض إلى مدير شرطة المنطقة مع توضيح مبررات عدم تسجيل المخالفة كالظروف الإستثنائية التي مر بها أثناء المنع ، وسيتم النظر فيها .
وأوضح "الشلهوب " أنه يمكن لمن يريد الخروج لحالة مرضية أثناء المنع التقدم بطلب لشرطة المنطقة ليتم نقل الحالة عن طريق سيارة الإسعاف .
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