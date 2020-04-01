شكرا لمتابعة خبر عن بالصور.. لواء التدخل السريع الأول يشارك في تطبيق منع التجول بالرياض والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - الرياض (صدى):

شارك ‏لواء التدخل السريع الخاص الأول بوزارة الحرس الوطني، القطاعات الأمنية، اليوم الأربعاء، في تطبيق قرار منع التجول بمدينة الرياض.

ونشر وزارة الحرس الوطني، عبر حسابها الرسمي على موقع التدوين الصغير تويتر، صورًا تظهر مشاركة لواء التدخل السريع الأول في تطبيق القرار وانتشار قواته.

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