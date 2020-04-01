شكرا لمتابعة خبر عن صورة قديمة لجميع أبناء الملك فيصل بن عبدالعزيز والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - الرياض (صدى): وثقت صورة قديمة جميع أبناء الملك فيصل عبدالعزيز، وهم يقفون بجوار بعضهم البعض. وثقت صورة قديمة جميع أبناء الملك فيصل عبدالعزيز، وهم يقفون بجوار بعضهم البعض. ووفقا لحساب "تاريخ آل سعود" على موقع تويتر، فكان الجالسين من اليمين هم سعود ومحمد وعبدالله وخالد. أما الأبناء الذين ظهروا وهم واقفين فكانوا من اليمين تركي وبندر وعبدالرحمن وسعد، فيما أفاد متدوالي الصورة بأنه تم التقاطها قبل 35 عاما تقريبا.

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