بالصور.. ضبط مركبة تنقل وتوزع أدوية مخالفة في جازان

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الرياض - علي القحطاني - جازان (صدى): تمكنت هيئة الغذاء والدواء، في منطقة جازان من رصد وضبط مركبة تنقل وتوزع أدوية ومستحضرات تجميل مخالفة وسبق التحذير منها. تمكنت هيئة الغذاء والدواء، في منطقة جازان من رصد وضبط مركبة تنقل وتوزع أدوية ومستحضرات تجميل مخالفة وسبق التحذير منها. وأوضحت الهيئة، عبر حسابها الرسمي على موقع التدوين الصغير تويتر، أنه بلغ عدد الأدوية التي تم ضبطها 1000 منتج، وتم الاستدلال على مصدرها لضبط بقية المنتجات المخالفة. Advertisements

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