شكرا لمتابعة خبر عن فض ازدحام عمالة وافدة أمام أحد البنوك بمكة والان مع نوافيكم بالتفاصيل
الرياض - علي القحطاني - مكة المكرمة (صدى):شهد أحد البنوك المحلية بمكة المكرمة، اليوم الأربعاء، تزاحم مجموعة من العمالة الوافدة دون مراعاة للإجراءات الاحترازية والوقائية التي اشترطتها وزارة الصحة لمنع تفشي الفيروس الوبائي المستجد.
وكشف أحد المواطنين، أنه توجه إلى حراس الأمن التابعين للبنك لحل الأمر ولكن دون جدوى للأمر؛ ليتصل بمركز العمليات الموحد 911 وتقديم بلاغ أمني، وعلى الفور تم مباشرة البلاغ من قبل الدوريات الأمنية بمكة المكرمة وفض الازدحام.
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