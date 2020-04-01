شكرا لمتابعة خبر عن «الموارد البشرية» تطلق منصة العمل التطوعي والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - الرياض (صدى):

أطلق وزير الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية، المهندس أحمد بن سليمان الراجحي، اليوم الأربعاء، منصة العمل التطوعي، والتي تساعد في تنظيم وتمكين العمل التطوعي من خلال ربط الجهات الموفرة للفرص التطوعية بالمتطوعين وتوثيق الجهود التطوعية.

وأكد المهندس أحمد بن سليمان الراجحي، أن المنصة تهدف إلى دعم جهود تحقيق رؤية المملكة 2030 للوصول إلى تنمية مستدامة في جميع المجالات، كما ستسهم في تلبية متطلبات المرحلة الراهنة التي تمر بها المملكة.

وأوضح وزير الموارد البشرية، أن المرحلة الحالية تحتم على الجميع العمل سويًّا بشكل تكاملي لخدمة الوطن والمجتمع؛ فيما تعد منصة العمل التطوعي مربوطة بمركز المعلومات الوطني كما تظهر الساعات التطوعية وعدد مرات التطوع والجهات التي تم التطوع فيها في منصة أبشر.