شكرا لقرائتكم خبر عن وداعًا للسكري وضغط الدم وآلام الكلى وتليف الكبد.. هذه الأكلة البسيطة تنهي معاناتك للأبد (طريقة التجهيز والاستخدام) والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - تُشير بعض الأدلة إلى أنَّ تناول بذر الكتان يُقلل من مستوى السكر في الدم بعد الوجبة، ويزيد مستوى الإنسولين نظراً لمحتواه العالي من الألياف.

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وفي دراسةٍ صغيرة نُشرت في مجلة أبحاث التغذية عام 2013، اختُبر هذا التأثير على 25 شخصاً ممّن يعانون من مُقدّمات السكري، ومنهم من يعاني من السمنة أو الوزن الزائد من الرجال، والنساء ممّن هنّ في فترة انقطاع الطمث، وتمّ إعطاؤهم جرعاتٍ مختلفةً من بذر الكتان يومياً على مدار 12 أسبوعاً؛ ووُجِد أنَّ من تناولوا 13 غراماً من بذر الكتان انخفض لديهم مستوى الإنسولين، والجلوكوز، بالإضافة إلى تحسُّن حساسية الإنسولين.

ومن الجدير بالذكر أنّ هناك تخوّفاً من أنّ تأثير بذر الكتان المخفض للسكر قد يسبب انخفاضاً حاداً في نسب سكر الدم لمرضى السكري، لذا يجب عليهم مراقبة مستويات السكر في دمهم جيداً في حال استخدامهم لبذر الكتان، ويمكن قراءة المزيد عن ذلك في فقرة محاذير استخدام بذر الكتان.

فوائد بذر الكتان لضغط الدم

تُشير الأبحاث إلى أنّ تناول بذور الكتان قد يخفض ضغط الدم، كما أنّ تناول بذور الكتان المطحونة بإضافتها إلى الخبز يومياً مدة 6 أشهر قد يخفض ضغط الدم لدى الأشخاص الذين يعانون من تَضيق في الأوعية الدموية، وارتفاعٍ في ضغط الدم. ولكن يجدر التنبيه إلى أنّ بذور الكتان قد تُسبب انخفاضاً حاداً في ضغط الدم لدى الأشخاص الذين يتناولون الأدوية الخافضة للضغط، ويمكن قراءة المزيد عن ذلك في فقرة محاذير استخدام بذر الكتان.

فوائد بذر الكتان للكبد

وجدت دراسة مخبرية نُشرت في مجلة Journal of Oleo Science عام 2013، أُجريت على مجموعةٍ من الفئران التي تعاني من ارتفاعٍ في ضغط الدم أنّ إعطائها لمكملات بذور الكتان الغذائية إلى جانب الحمية الغذائية يخفض من ضغط الدم، كما أظهرت النتائج تحسّناً في وظائف الكبد والكلى في حالات ارتفاع ضغط الدم.

كما أشارت الأبحاث الأولية إلى أنّ تناول بذور الكتان البنية المطحونة يومياً مدة 12 أسبوعاً، بالإضافة إلى تغيير نمط الحياة، يمكن أن يقلل من كمية الدهون، والضرر الذي يصيب الكبد لدى البالغين الذين يعانون من مرض الكبد الدهني اللاكحولي (بالإنجليزية: Nonalcoholic fatty liver disease).

فوائد بذر الكتان للكلى

قد تساهم بذور الكتان في تحسين حالات المرضى الذين يخضعون لغسيل الكلى؛ حيث أظهرت دراسةٌ نُشرت في مجلة Hemodialysis International عام 2012 أنَّ تناول بذور الكتان المطحونة أثناء غسل الكلى (بالإنجليزية: Hemodialysis) مرتين في اليوم لمدة 8 أسابيع قلل مستويات الكوليسترول، والبروتين الدهني منخفض الكثافة أو ما يُعرف بالكوليسترول الضار.

ويجدر الذكر أنّ غسل الكلى يسبب في كثيرٍ من الأحيان الإصابة بالالتهابات، واضطراباً في مستويات الكولسترول، ولكن ليست هناك أدلة كافية تؤكد فعاليتها في ذلك.

وقد نُشرت دراسةٌ في مجلة Kidney international، شارك فيها أشخاص يعانون من التهاب الكلية الذئبي (بالإنجليزية: Lupus nephritis)، وتبيّن أنّ استخدام 30 غراماً من بذور الكتان في اليوم مفيد لوظائف الكلى وآليات الالتهاب المهمة لتطور التهاب الكلية الذئبي.

طريقة استعمال بذور الكتّان

يجب تجنّب تناول البذور نيئة، كما يجب تجنب تناول بذور الكتّان غير النّاضجة لما يمكن أن تسبّبه هذه الأشكال من تسّمم.

ولذلك يُفضّل تناول بذور الكتّان المطحونة مضافة إلى بعض الأطباق مثل المخبوزات، أو الشّوربات، وأطباق اللّحوم والدّجاج، ويُفضّل دائماً إضافتها إلى الأطباق داكنة اللّون والمحتوية على المرق حتّى لا يتم ملاحظتها، ويمكن إضافة 2-4 ملاعق طعام من بذر الكتّان المطحون إلى طبق يكفي 4 أشخاص دون أن يُلاحظ، كما يمكن إضافة 4 إلى 8 ملاعق طعام في الأطباق التي تكفي 6-8 أشخاص دون أن تُلاحظ.

ويُفضّل تناولها مطحونة نظراً لعدم قدرة الجهاز الهضميّ على هضم البذور الكاملة التي تمرّ خلال الجهاز الهضمي وتخرج دون أن تتغيّر، ممّا يعني عدم الحصول على كافّة فوائدها الصحيّة.

ونظراً لأنّ بذور الكتّان المطحونة سهلة الفساد والتزنُّخ، فمن الأفضل أن يتم شراؤها كاملة وطحن الكمية المراد استعمالها في وقتها، ويمكن الاحتفاظ ببذور الكتّان الكاملة في درجة حرارة الغرفة، حيث إنّها أكثر ثباتاً ومقاومة للتزنّخ من البذور المطحونة، كما يُفضّل الاحتفاظ بها في الثّلاجة، وفي حال تمّ شراؤها مطحونة يجب الاحتفاظ بها في الفريزر لحمايتها من الأكسدة، كما يجب أن يتم الاحتفاظ ببذور الكتان في مكان جافّ بعيداً عن الضّوء والحرارة، وفي حال الاعتماد على تناول بذور الكتّان من المنتجات الجاهزة المحتوية عليها، يجب الحرص على قراءة معلومات المنتج للتّأكد من أنّ بذر الكتّان تم إضافته مطحوناً وليس كاملاً.