الأرصاد: رياح وأتربة على المدينة المنورة و6 محافظات حتى السابعة مساءً

أصدرت الإدارة العامة للتحاليل والتوقعات بالهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة، تنبيهاً بشأن حالة الطقس بمنطقة المدينة المنورة اليوم، يتضمن رياحًا نشطة وأتربة مثارة.

وأشارت إلى أن تأثيراتها تشمل تدنيًا في مدى الرؤية بالمدينة المنورة ومحافظات الحناكية، والعيص، والمهد، وبدر، وخيبر، ووادي الفرع، لافتة إلى أن الحالة تستمر حتى السابعة مساءً.

وعلى جانب آخر، أصدرت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة، اليوم الأربعاء، تنبيهاً عن سحب رعدية ممطرة مصحوبة بنشاط في الرياح السطحية على محافظة الطائف، والعاصمة المقدسة، والخرمة، وتربة، ورنية، وميسان، مشيرة إلى أن التنبيه يستمر حتى الساعة الـ 9 مساءً.

من جهتها، دعت مديرية الدفاع المدني بمنطقة مكة المكرمة، الجميع لأخذ الحيطة والحذر وعدم الاقتراب من بطون الأودية ومجاري السيول، واتخاذ التدابير والاحتياطات اللازمة واتباع إرشادات وتعليمات السلامة في مثل هذه الحالة المناخية، متمنيةً السلامة للجميع.

وفي وقت سابق، توقعت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة، تكوّن سحب رعدية مصحوبة برياح نشطة في 8 مناطق، اليوم الأربعاء، بينما تتأثر خمس مناطق أخرى بأتربة مثارة، وأضافت الهيئة، عبر موقعها الإلكتروني، أنها تتوقع تكون السحب الرعدية المصحوبة برياح نشطة على مرتفعات جازان، نجران، عسير، الباحة، مكة المكرمة وأجزاء من مناطق القصيم، الرياض، والشرقية، بينما تنشط الرياح المثيرة للأتربة على مناطق حائل، الجوف، الحدود الشمالية والأجزاء الشرقية من منطقتي المدينة المنورة وتبوك، تمتدّ إلى أجزاء من مناطق الرياض، القصيم، والشرقية.

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أمّا البحر الأحمر، فيشهد رياحًا سطحية شمالية غربية إلى شمالية بسرعة 15-42 كم/ ساعة، وارتفاع الموج فيه من متر إلى مترين، وحالة البحر متوسط الموج إلى مائج.

بينما يشهد الخليج العربي رياحًا سطحية، جنوبية إلى جنوبية غربية بسرعة 15-40 كم/ ساعة، وارتفاع الموج من متر إلى مترين، وحالة البحر متوسط الموج.

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