بالفيديو.. الشيخ المطلق: يحق للزوجة الامتناع عن الفراش بسبب كورونا

أوضح المستشار بالديوان الملكي عضو هيئة كبار العلماء الدكتور عبدالله بن محمد المطلق، حكم امتناع الزوجة عن الفراش خوفًا من عدوى فيروس كورونا، وأكد أنه «لا إثم على الزوجة في حال امتناعها عن فراش الزوجية بسبب خوفها من العدوى من زوجها الذي لا يلتزم بالبقاء في المنزل»، داعيًا الأزواج إلى تقوى الله، والمساهمة في الاستقرار النفسي والأسري لزوجاتهم بالتزام الأنظمة والتعليمات؛ لمنع تفشي فيروس كورونا؛ وذلك بالبقاء في المنزل ومنع التجول.

وذكرت امرأة أن زوجها لا يستقر في البيت، ولا يهتم بالأنظمة، وتخشى من أن ينقل إليها العدوى بكورونا، وهو يطلب منها النوم في غرفة النوم، وهي لا تستجيب له خوفًا على نفسها وأبنائها، فهل هي آثمة بامتناعها؟

وأجاب المطلق خلال برنامج فتاوى على القناة السعودية قائلًا: «لستِ آثمة أبدًا؛ فأنت تحمين نفسك. الله يقول لك ولأمثالك: (وَلاَ تَقْتُلُواْ أَنفُسَكُمْ إِنَّ الله كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا)»، وأكمل: «لا يجب ما دمتِ تخافين، وهو لا يجلس في البيت. وما دمتِ تخافين وهو لا يطيعك امتنعي عنه، وتحصَّني عنه، وابتعدي عنه، وادفعيه للعزل الصحي 14 يومًا».، مشيرًا إلى أنه «إذا كان الزوج مستهترًا بصحة وحياة زوجته وأطفاله وأسرته، ويذهب إلى الاستراحات والتجمُّعات ويتركها، فهي على حق في امتناعها عنه، وليس عليها إثم إن شاء الله».

واختتم كلامه بقوله: «لذلك، ندعو مثل هؤلاء الأزواج إلى تقوى الله، والالتزام بقرار منع التجول، والجلوس في البيت؛ ليسهم ذلك في الاستقرار النفسي للزوجة والأسرة».

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