إمارة مكة تحذر من رسالة احتيالية عن فيروس كورونا

حذرت إمارة منطقة مكة المكرمة، من التعامل مع رسالة احتيالية تتضمن رابط اختبار الإصابة بفيروس كورونا المستجد.
وأكدت الإمارة عبر حسابها بموقع «تويتر»، أن الرسالة هي محاولة لاختراق الأجهزة وسرقة البيانات التي تحتويها.
ودعت الجميع إلى تحميل تطبيق «موعد» واستخدام «التقييم» الذاتي، والاتصال على 937 للتأكد ومعرفة ما إذا كنت تحمل أعراض فيروس كورونا أم لا.
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