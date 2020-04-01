شرطة الحدود الشمالية: ضبط 5 شباب تباهوا بمخالفة منع التجول

أعلنت الجهات الأمنية بمنطقة الحدود الشمالية إلقاء القبض على 4 مواطنين ومقيم تتراوح أعمارهم بالعقد الثاني، وذلك في مدينة عرعر ومحافظتي رفحاء وطريف بعد أن جاهروا بمخالفة قرار منع التجول. وصرّح المتحدث الإعلامي لشرطة منطقة الحدود الشمالية بأنه إشارة إلى مقاطع الفيديو المتداولة على مواقع التواصل لمجموعة من الشبان وهم يصورون مخالفتهم لأمر منع التجول وقيامهم بنشرها عبر مواقع التواصل فقد جرى ضبطهم وإحالتهم إلى النيابة العامة لتطبيق العقوبات النظامية بحقهم. وفي وقت سابق قبضت شرطة الرياض على أشخاص يستقلون مركبة على طريق الرياض- الخرج السريع، نشروا مقطع فيديو يتباهون خلاله بمخالفتهم لقرار منع التجول. وصرّح المتحدث الإعلامي لشرطة منطقة الرياض، المقدم شاكر بن سليمان التويجري، أنه بالإشارة إلى مقطع الفيديو المتداول عبر مواقع التواصل الاجتماعي لأشخاص يستقلون مركبة على طريق الرياض - الخرج السريع ويتباهون بمخالفتهم لقرار منع التجول، وخروجهم من مدينة الرياض، وتوثيقهم ذلك بإنتاج ونشر مقاطع تهوّن من قرار منع التجول، وقد أسفرت المتابعة الأمنية - بفضل الله - عن القبض عليهم وهم أربعة مواطنين في العقد الثالث من العمر، وتمت إحالتهم إلى النيابة العامة لاستكمال الإجراءات القانونية، وتطبيق العقوبات المقررة نظامًا بحقهم. اقرأ أيضًا: Advertisements بالفيديو.. النيابة العامة توضح آلية رصد المخالفين بمواقع التواصل الاجتماعي النيابة العامة: نحقق مع مجموعة تباهت بخرق منع التجول على طريق الخرج – الرياض ضبط مواطن نشر فيديو لحضور حلاق إلى منزله بالقصيم تبدأ بجهاز تجفيف الأيدي.. خبراء يكشفون طرقًا جديدة لانتقال كورونا

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