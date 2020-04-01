«الأرصاد» تنبه من هطول أمطار رعدية على 6 محافظات بمكة المكرمة

أصدرت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة، اليوم الأربعاء، تنبيهاً عن سحب رعدية ممطرة مصحوبة بنشاط في الرياح السطحية على محافظة الطائف، والعاصمة المقدسة، والخرمة، وتربة، ورنية، وميسان، مشيرة إلى أن التنبيه يستمر حتى الساعة الـ 9 مساءً.

من جهتها، دعت مديرية الدفاع المدني بمنطقة مكة المكرمة، الجميع لأخذ الحيطة والحذر وعدم الاقتراب من بطون الأودية ومجاري السيول، واتخاذ التدابير والاحتياطات اللازمة واتباع إرشادات وتعليمات السلامة في مثل هذه الحالة المناخية، متمنيةً السلامة للجميع.

وفي وقت سابق، توقعت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة، تكوّن سحب رعدية مصحوبة برياح نشطة في 8 مناطق، اليوم الأربعاء، بينما تتأثر خمس مناطق أخرى بأتربة مثارة، وأضافت الهيئة، عبر موقعها الإلكتروني، أنها تتوقع تكون السحب الرعدية المصحوبة برياح نشطة على مرتفعات جازان، نجران، عسير، الباحة، مكة المكرمة وأجزاء من مناطق القصيم، الرياض، والشرقية، بينما تنشط الرياح المثيرة للأتربة على مناطق حائل، الجوف، الحدود الشمالية والأجزاء الشرقية من منطقتي المدينة المنورة وتبوك، تمتدّ إلى أجزاء من مناطق الرياض، القصيم، والشرقية.

أمّا البحر الأحمر، فيشهد رياحًا سطحية شمالية غربية إلى شمالية بسرعة 15-42 كم/ ساعة، وارتفاع الموج فيه من متر إلى مترين، وحالة البحر متوسط الموج إلى مائج.

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بينما يشهد الخليج العربي رياحًا سطحية، جنوبية إلى جنوبية غربية بسرعة 15-40 كم/ ساعة، وارتفاع الموج من متر إلى مترين، وحالة البحر متوسط الموج، وفيما يلي بيان بدرجات الحرارة المتوقعة لطقس اليوم الأربعاء بمختلف المناطق.

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هيئة الأرصاد تعلن خريطة السحب الرعدية والرياح المثيرة للأتربة