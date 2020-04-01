السعودية اليوم / إسبانيا تسجل 7719 إصابة جديدة بفيروس كورونا



مدريد 08 شعبان 1441 هـ الموافق 01 إبريل 2020 م واس

سجلت وزارة الصحة الإسبانية خلال الـ24 ساعة الماضية ،7719 إصابة مؤكدة بفيروس

وأفادت الوزارة ، أن العدد الإجمالي للحالات المصابة وصل لـ 102136 إصابة ، في حين ارتفع عدد الوفيات إلى 9053 حالة وفاة ، في حين تماثلت 22647 حالة للشفاء .

// انتهى //

13:50ت م

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مدريد 08 شعبان 1441 هـ الموافق 01 إبريل 2020 م واسسجلت وزارة الصحة الإسبانية خلال الـ24 ساعة الماضية ،7719 إصابة مؤكدة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد- 19) ، و864 حالة وفاة .وأفادت الوزارة ، أن العدد الإجمالي للحالات المصابة وصل لـ 102136 إصابة ، في حين ارتفع عدد الوفيات إلى 9053 حالة وفاة ، في حين تماثلت 22647 حالة للشفاء .// انتهى //13:50ت م0084

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