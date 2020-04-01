السعودية اليوم / لبنان يسجل 16 إصابة جديدة بفيروس كورونا



بيروت 8 شعبان 1441 هـ الموافق 1 ابريل 2020 م واس

سجلت وزارة الصحة اللبنانية خلال الـ24 ساعة الماضية ، 16 إصابة جديدة بفيروس

وأوضحت الوزارة في بيانها اليوم ، أنه بلغ إجمالي الحالات الصابة 479 إصابة ، علمًا أن عدد الفحوصات التي أجريت خلال الـ24 ساعة الماضية بلغ 490 فحصًا.

وأشارت إلى أنه لم يتم تسجيل أي وفاة جديدة بالفيروس، ويستقر عدد الوفيات حتى تاريخه على اثنتي عشرة حالة وفاة .

// انتهى //

13:30ت م

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بيروت 8 شعبان 1441 هـ الموافق 1 ابريل 2020 م واسسجلت وزارة الصحة اللبنانية خلال الـ24 ساعة الماضية ، 16 إصابة جديدة بفيروس كورونا (كوفيد-19) .وأوضحت الوزارة في بيانها اليوم ، أنه بلغ إجمالي الحالات الصابة 479 إصابة ، علمًا أن عدد الفحوصات التي أجريت خلال الـ24 ساعة الماضية بلغ 490 فحصًا.وأشارت إلى أنه لم يتم تسجيل أي وفاة جديدة بالفيروس، ويستقر عدد الوفيات حتى تاريخه على اثنتي عشرة حالة وفاة .// انتهى //13:30ت م0081

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