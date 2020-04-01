اقتصادي / الشركات الكبرى العاملة في منظومة الطاقة تبادر بدعم صندوق الوقف الصحي بـأكثر من نصف مليار ريال



الرياض 08 شعبان 1441 هـ الموافق 01 إبريل 2020 م واس

عبّر معالي وزير الصحة رئيس مجلس إدارة صندوق الوقف الصحي الدكتور توفيق الربيعة عن شكره وتقديره لوزارة الطاقة ومنظومتها والشركات الكبرى العاملة في مجال البترول والغاز والطاقة المتجددة والكهرباء والبتروكيميائيات على المبادرات الذاتية لهذه الشركات في المساهمة الفاعلة في دعم الجهود الصحية الوطنية، التي جاءت تحقيقًا لما جاء في الكلمة الضافية التي وجهها خادم الحرمين الشريفين – أيده الله - إلى المجتمع في المملكة العربية

هذه الجائحة، وتنفيذا لتوجيهات صاحب السمو الملكي الأمير

وصندوق الوقف الصحي هو شخصية اعتبارية تأسس بقرار من مجلس الوزراء بقرار رقم 353 عام 1440هـ ويهدف إلى تعزيز دور المجتمع في مساندة الجهود الحكومية في التنمية الصحية.

وأكّد معاليه أن هذا الدعم يأتي في إطار المتابعة المستمرة والجهود الكبيرة التي يبذلها صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز؛ الذي يقود الجهود المباركة، التي تنهض بها الحكومة والقطاع الخاص في المملكة، في مواجهة هذه الجائحة.

وأضاف معاليه أن التفاعل الذي أظهرته - مشكورةً - الشركات العاملة في القطاعات التابعة لمنظومة وزارة الطاقة، والشركات المتعاقدة معها، من خلال مبادراتها الذاتية التي تجسدت في هذه الحزمة من الدعم، ليس مستغربا من القطاع الخاص في المملكة، الذي يحرص على المشاركة الفاعلة في دعم المبادرات المجتمعية، استشعارا لمسؤوليته تجاه وطننا الغالي، ومؤازرة لجهود الحكومة الرشيدة، وتقديرًا لجهود أبطال الصحة، في مواجهة جائحة

واختتم معاليه حديثه بأن ما قامت به وزارة الطاقة ومنظومتها وتلك الشركات من جهود بهذا الشأن محل تقدير من الجميع.

// انتهى //

13:12ت م

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الرياض 08 شعبان 1441 هـ الموافق 01 إبريل 2020 م واسعبّر معالي وزير الصحة رئيس مجلس إدارة صندوق الوقف الصحي الدكتور توفيق الربيعة عن شكره وتقديره لوزارة الطاقة ومنظومتها والشركات الكبرى العاملة في مجال البترول والغاز والطاقة المتجددة والكهرباء والبتروكيميائيات على المبادرات الذاتية لهذه الشركات في المساهمة الفاعلة في دعم الجهود الصحية الوطنية، التي جاءت تحقيقًا لما جاء في الكلمة الضافية التي وجهها خادم الحرمين الشريفين – أيده الله - إلى المجتمع في المملكة العربية السعودية ، التي دعا فيها - حفظه الله - إلى دعم الجهود الصحية الوطنية، المبذولة لمكافحةهذه الجائحة، وتنفيذا لتوجيهات صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع - حفظه الله -، ومتابعته المستمرة حيال التنسيق والتعاون بين مختلف الأجهزة الحكومية في هذا الشأن، التي تكللت – بتوفيق من الله – بتقديم دعم من هذه الشركات لصندوق الوقف الصحي الذي خصص حساب خاص لمكافحة جائحة فيروس كورونا الجديد، بلغ (525) مليون ريال.وصندوق الوقف الصحي هو شخصية اعتبارية تأسس بقرار من مجلس الوزراء بقرار رقم 353 عام 1440هـ ويهدف إلى تعزيز دور المجتمع في مساندة الجهود الحكومية في التنمية الصحية.وأكّد معاليه أن هذا الدعم يأتي في إطار المتابعة المستمرة والجهود الكبيرة التي يبذلها صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز؛ الذي يقود الجهود المباركة، التي تنهض بها الحكومة والقطاع الخاص في المملكة، في مواجهة هذه الجائحة.وأضاف معاليه أن التفاعل الذي أظهرته - مشكورةً - الشركات العاملة في القطاعات التابعة لمنظومة وزارة الطاقة، والشركات المتعاقدة معها، من خلال مبادراتها الذاتية التي تجسدت في هذه الحزمة من الدعم، ليس مستغربا من القطاع الخاص في المملكة، الذي يحرص على المشاركة الفاعلة في دعم المبادرات المجتمعية، استشعارا لمسؤوليته تجاه وطننا الغالي، ومؤازرة لجهود الحكومة الرشيدة، وتقديرًا لجهود أبطال الصحة، في مواجهة جائحة فيروس كورونا المستجد (كوفيد 19).واختتم معاليه حديثه بأن ما قامت به وزارة الطاقة ومنظومتها وتلك الشركات من جهود بهذا الشأن محل تقدير من الجميع.// انتهى //13:12ت م0076

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كانت هذه تفاصيل خبر اقتصادي / الشركات الكبرى العاملة في منظومة الطاقة تبادر بدعم صندوق الوقف الصحي بـأكثر من نصف مليار ريال لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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