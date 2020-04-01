السعودية اليوم / تشيك تسجل 32 وفاة و 3330 إصابةً بفيروس كوفيد 19



براغ 8 شعبان 1441 هـ الموافق 1 أبريل 2020 م واس

سجلت تشيك ثماني وفيات جديدة بفيروس

وذكرت وكالة الأنباء التشيكية نقلًا عن وزارة الصحة في البلاد أن 55 ألف اختبار أجري حتى الآن لكشف الفيروس.

وشملت معظم الإصابات العاصمة براغ فضلًا عن أن معظم الوفيات من كبار السن ونصفهم من سكان العاصمة.

// انتهى //

12:47ت م

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براغ 8 شعبان 1441 هـ الموافق 1 أبريل 2020 م واسسجلت تشيك ثماني وفيات جديدة بفيروس كورونا المستجد ( كوفيد 19 ) ليرتفع اجمالي الوفيات إلى 32 في ما وصلت الإصابات بالفيروس إلى 3330 حالة إصابة بعد تسجيل 328 إصابة جديدة.وذكرت وكالة الأنباء التشيكية نقلًا عن وزارة الصحة في البلاد أن 55 ألف اختبار أجري حتى الآن لكشف الفيروس.وشملت معظم الإصابات العاصمة براغ فضلًا عن أن معظم الوفيات من كبار السن ونصفهم من سكان العاصمة.// انتهى //12:47ت م0072

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