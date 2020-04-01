السعودية اليوم / شوارع ينبع الصناعية تواصل أعمال التطهير خلال أوقات منع التجول



ينبع 08 شعبان 1441 هـ الموافق 01 إبريل 2020 م واس

تواصل الهيئة الملكية بينبع حملاتها بأعمال تطهير وتعقيم الطرق والشوارع الرئيسة خلال ساعات الحظر، حيث استهدفت تلك الحملات الشوارع والميادين والحدائق والأماكن العامة بمختلف الأحياء السكنية.

وأوضحت الهيئة أنها أتمت تعقيم العديد من الشوارع الرئيسة والفرعية بمعدات متخصصة، وذلك ضمن جهودها لمواجهة فيروس

وشكلت الهيئة الملكية بينبع ممثلة في إدارة الخدمات البيئية عدداً من الفرق الميدانية للعمل على مدار الساعة مدعمة بآليات ومعدات خاصة بأعمال التطهير والتعقيم المستمر وبشكل مكثف تجوب طرقات المدينة لتنظيفها وتعقيمها بهدف توفير بيئة صحية وآمنة للسكان، فيما تضمنت الحملة أيضاً رش وتعقيم عدد من أرصفة المحال التجارية والمرافق العامة في المدينة، إضافةً إلى التجمعات العمالية وحاويات النفايات للمحافظة على الصحة العامة والحد من انتشار الأوبئة.

// انتهى //

12:38ت م

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ينبع 08 شعبان 1441 هـ الموافق 01 إبريل 2020 م واستواصل الهيئة الملكية بينبع حملاتها بأعمال تطهير وتعقيم الطرق والشوارع الرئيسة خلال ساعات الحظر، حيث استهدفت تلك الحملات الشوارع والميادين والحدائق والأماكن العامة بمختلف الأحياء السكنية.وأوضحت الهيئة أنها أتمت تعقيم العديد من الشوارع الرئيسة والفرعية بمعدات متخصصة، وذلك ضمن جهودها لمواجهة فيروس كورونا المسجد والحد من انتشاره، وحفاظاً على سلامة الأهالي والسكان.وشكلت الهيئة الملكية بينبع ممثلة في إدارة الخدمات البيئية عدداً من الفرق الميدانية للعمل على مدار الساعة مدعمة بآليات ومعدات خاصة بأعمال التطهير والتعقيم المستمر وبشكل مكثف تجوب طرقات المدينة لتنظيفها وتعقيمها بهدف توفير بيئة صحية وآمنة للسكان، فيما تضمنت الحملة أيضاً رش وتعقيم عدد من أرصفة المحال التجارية والمرافق العامة في المدينة، إضافةً إلى التجمعات العمالية وحاويات النفايات للمحافظة على الصحة العامة والحد من انتشار الأوبئة.// انتهى //12:38ت م0068

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