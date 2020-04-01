السعودية اليوم / ست إصابات جديدة بفيروس كورونا المستجد في أربيل العراقية



بغداد 8 شعبان 1441 هـ الموافق 1 أبريل 2020 م واس

سجلت في محافظة أربيل مركز إقليم كردستان العراق اليوم ست إصابات جديدة مؤكدة بفيروس

ونوهت وزارة صحة الإقليم في بيان صحفي اليوم بأن الإصابات الجديدة سجلت لدى ثلاث نساء وثلاث رجال, إحداها لشخص عاد من بريطانيا مؤخرًا.

وبذلك يصل عدد الإصابات بالفيروس في عموم الإقليم إلى 162 إصابةً، بينها 61 حالة شفاء وحالتا وفاة.

من جانبها أعلنت وزارة داخلية إقليم كردستان العراق تمديد حظر التجوال إلى العاشر من الشهر الحالي في إطار التدابيرالوقائية لمحاصرة وباء كورونا.

// انتهى //

12:23ت م

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بغداد 8 شعبان 1441 هـ الموافق 1 أبريل 2020 م واسسجلت في محافظة أربيل مركز إقليم كردستان العراق اليوم ست إصابات جديدة مؤكدة بفيروس كورونا المستجد ( كوفيد 19 ).ونوهت وزارة صحة الإقليم في بيان صحفي اليوم بأن الإصابات الجديدة سجلت لدى ثلاث نساء وثلاث رجال, إحداها لشخص عاد من بريطانيا مؤخرًا.وبذلك يصل عدد الإصابات بالفيروس في عموم الإقليم إلى 162 إصابةً، بينها 61 حالة شفاء وحالتا وفاة.من جانبها أعلنت وزارة داخلية إقليم كردستان العراق تمديد حظر التجوال إلى العاشر من الشهر الحالي في إطار التدابيرالوقائية لمحاصرة وباء كورونا.// انتهى //12:23ت م0063

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