السعودية اليوم / الحكومة الفلسطينية : تسجيل 15 إصابة بفيروس كورونا لعمال في مستوطنة بالقدس المحتلة



رام الله 8 شعبان 1441 هـ الموافق 1 أبريل 2020 م واس

قالت الحكومة الفلسطينية ، إنه تم تسجيل 15 إصابة جديدة بفيروس "

وأشار الناطق باسم الحكومة الفلسطينية إبراهيم ملحم، إلى أنه تم تسجيل 15 إصابة جديدة بفيروس "كورونا" لعمال عادوا من مكان عملهم في مستوطنة "عطروت" في القدس المحتلة, وليرتفع العدد الإجمالي في فلسطين إلى 134 إصابة، تماثلت منهما 18 للشفاء، وسجلت حالة وفاة واحدة.

// انتهى //

12:15ت م

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رام الله 8 شعبان 1441 هـ الموافق 1 أبريل 2020 م واسقالت الحكومة الفلسطينية ، إنه تم تسجيل 15 إصابة جديدة بفيروس " كورونا " المستجد، في القدس المحتلة.وأشار الناطق باسم الحكومة الفلسطينية إبراهيم ملحم، إلى أنه تم تسجيل 15 إصابة جديدة بفيروس "كورونا" لعمال عادوا من مكان عملهم في مستوطنة "عطروت" في القدس المحتلة, وليرتفع العدد الإجمالي في فلسطين إلى 134 إصابة، تماثلت منهما 18 للشفاء، وسجلت حالة وفاة واحدة.// انتهى //12:15ت م0060

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