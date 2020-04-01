شكرا لقرائتكم خبر عن البيئة : فسح أكثر من ٧٠ ألف رأس من المواشي خلال أسبوع والان نبدء بالتفاصيل

فسحت وزارة البيئة والمياه والزراعة خلال أسبوع أكثر من ٧٠ ألف رأس من المواشي من عدد من دول العالم ، وذلك استمرارًا لدعم الأسواق المحلية باللحوم الحمراء.

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