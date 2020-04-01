استشاري تغذية لـ”المواطن”: كيف تتجنب زيادة الوزن في فترة العزل؟

2020-04-01

متابعات الخليج 365- محمد داوود- جدة

حذر استشاري التغذية العلاجية الدكتور خالد علي المدني، أفراد المجتمع من اكتساب بعض الكيلوجرامات خلال فترة العزل المنزلي، مبيناً أن أهم إشكالية وراء اكتساب الوزن الزائد هو عدم ممارسة الرياضة المنزلية، وتناول وجبات دسمة تحتوي على الدهون والسعرات الحرارية العالية، والتوجه للنوم بعد الأكل مباشرة، وتناول المشروبات الغازية.

ولفت في تصريحات إلى “متابعات الخليج 365” إلى أن العزل المنزلي لا يعني الجلوس على أجهزة الحاسب أو الجوال أو مشاهدة التلفاز على مدار الساعة وعدم الحركة، إذ إن كل هذه الأمور تساعد على الخمول والكسل وبالتالي زيادة الوزن.

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وأكد أن معظم الأسر لديها أجهزة السير الكهربائي في المنزل وبالتالي فإن ممارسة الرياضة عليها يساعد على حرق السعرات الحرارية وإنقاص الوزن مع ضرورة الحرص على تناول الأكل الصحي والحد من أطعمة الدهون والإكثار من تناول الخضراوات والفواكه.

ودعا إلى ضرورة تكريس هذه الثقافة في نفوس الأطفال وخصوصاً طلبة المدارس لأن المحافظة على الوزن الصحي الذي يتفق مع الطول يجنبهم الكثير من الإشكاليات المترتبة على السمنة، إذ إن فترة العزل المنزلي تساعدهم على تناول كل ما لذ وطاب دون بذل أي جهد وهو ما يترتب عليه أعباء جديدة لتراكم الدهون والسعرات الحرارية.

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