- 1/6
- 2/6
- 3/6
- 4/6
- 5/6
- 6/6
شكرا لقرائتكم عبر الاتصال المرئي.. أمير الشمالية يكّرم ممرضة ومواطنين لمبادراتهم الإنسانية ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل
عبر الاتصال المرئي.. أمير الشمالية يكّرم ممرضة ومواطنين لمبادراتهم الإنسانية
مجيدة العنزي أنقذت حياة مواطن سقط داخل أحد الأسواق بعرعر
متابعات الخليج 365 - عرعر
كرّم الأمير فيصل بن خالد بن سلطان بن عبدالعزيز أمير منطقة الحدود الشمالية اليوم، عبر الإتصال المرئي، فنية التمريض مجيدة العنزي, نظير مبادرتها الإنسانية بتقديم الإسعافات الأولية وإنقاذ حياة مواطن سقط داخل أحد الأسواق بمدينة عرعر.
وأثنى أمير الشمالية على موقف الممرضة وتفانيها في أداء رسالتها الطبية والمبادرة لمساعدة الآخرين، ومساهمتها بكل اقتدار وهمه في مباشرة الحالة الطارئة بكفاءة عالية، مؤكداً أن هذا العمل النبيل غير مستغرب على بنات وأبناء هذا الوطن، سائلاً الله أن يحفظ الجميع من كل سوء ومكروه.
كما كرّم عبر الإتصال المرئي الموطن، مشعل الأشجعي لتبرعه بكليته لوالدته، والمواطن بدر الفديد، الذي قام بالتبرع بكليته لشقيقه.
وأطمأن أمير الشمالية خلال الاتصال المرئي على صحتهما، مثنياً على موقفهما الإنساني والنبيل الغير مستغرب من أبناء المملكة.
تابع جديد أخبار فيروس كورونا covid19
شارك الخبر
كانت هذه تفاصيل خبر عبر الاتصال المرئي.. أمير الشمالية يكّرم ممرضة ومواطنين لمبادراتهم الإنسانية لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على المواطن وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.