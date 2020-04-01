السعودية | ماليزيا تدين الهجمات الصاروخية للحوثيين على السعودية

شكرا لقرائتكم ماليزيا تدين الهجمات الصاروخية للحوثيين على السعودية ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - بواسطة طلال الحمود - أدانت ماليزيا بشدة الهجمات الصاروخية التي شنها المتمردون الحوثيون على المملكة العربية السعودية يومي 27 و28 مارس. ودعت وزارة الخارجية، في بيان لها، ميليشيات الحوثي إلى وقف مثل هذه الأعمال الاستفزازية، وأكدت دعم ماليزيا القوي للجهود الرامية إلى إيجاد حل سلمي ودائم للصراع المستمر في اليمن.

وكانت قوات التحالف العربي قد أعلنت في ساعة مبكرة فجر الأحد اعتراض وتدمير صاروخين باليستيين أطلقتهما ميليشيا الحوثي باتجاه مدينتي "الرياض" و"جازان"، فيما أعلن الدفاع المدني إصابة مدنيين اثنين بإصابات طفيفة جراء الشظايا الناتجة عن تدمير أحد الصاروخين في سماء الرياض.